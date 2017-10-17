Украинский военный погиб в районе Марьинки во время обстрела НВФ

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 19 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции, в противостоянии в районе Марьинки погиб один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Практически на каждый вражеский обстрел Вооруженные силы Украины отвечали превосходящим огнем из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке во вторник вечером.

В штабе констатируют, что во вторник в районе проведения АТО сохранялась тенденция к обострению обстановки. Как и несколько предыдущих дней, наибольшая активность противника зафиксирована на Донецком направлении. Так, с начала суток боевики 4 раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по защитникам Авдеевки, украинские бойцы отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения.

Кроме того, дважды под огнем боевиков оказались укрепления сил АТО у Зайцевого. А около 15.00 возле этого же поселка НВФ выпустили 17 мин калибра 120 мм. Также боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинской армии недалеко от шахты Бутовка, а у Каменки применяли стрелковое оружие.

На Приморском направлении около 13.00 противник начал обстрел украинских укреплений из стрелкового оружия в районе Марьинки. Украинские воины огнем в ответ вынудили боевиков прекратить провокации. В результате этого противостояния погиб один украинский военный.

Помимо этого, под вражеский огонь попали украинские военные возле Водяного, Широкино и Талаковки.