События

18:23 17.10.2017

УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ПОГИБ В РАЙОНЕ МАРЬИНКИ ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА СО СТОРОНЫ НВФ – ШТАБ

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Интерфакс-Украина
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