УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ПОГИБ В РАЙОНЕ МАРЬИНКИ ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА СО СТОРОНЫ НВФ – ШТАБ
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За минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли украинские позиции, двое военнослужащих погибли, двое получили ранения – штаб
Осужденного в РФ украинца Клыха посетила в тюрьме мама, он истощен психически и физически – И.Геращенко
Полиция подтверждает информацию о минимум одном пострадавшем правоохранителе в ходе столкновения на ул.Грушевского
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