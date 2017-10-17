События

17:06 17.10.2017

Полиция подтверждает информацию о минимум одном пострадавшем правоохранителе в ходе столкновения на ул.Грушевского

Полиция подтверждает информацию о минимум одном пострадавшем правоохранителе в ходе столкновения на ул.Грушевского

 Полиция пытается не допустить эскалации ситуации на ул. Грушевского в Киеве и призывает участников акции вести себя

"На ул. Грушевского между Кабинетом министров и Верховной Радой на пункте проверки была попытка пройти без досмотра на рамках металлоискателей, вследствие чего возник конфликт, и митингующие фактически разломали несколько секций оградительных рамок и несколько секций металлоискателей", - рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, такие действия повлекли столкновение. "Полицейские и гвардейцы делают все, чтобы не допустить эскалации этого конфликта. В настоящее время есть как минимум один потерпевший со стороны правоохранителей", - сообщил директор департамента.

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко на своей странице в Facebook также проинформировал о том, что на одного из правоохранителей напали возле Верховной Рады. "Один полицейский на перекрёстке ул. Грушевского и Садовой получил травмы головы и был госпитализирован", - сообщил он.

В пресс-службе столичного главка полиции агентству уточнили, что пострадавший полицейский в настоящее время находится в машине скорой помощи, предварительно у него черепно-мозговая травма и решается вопрос о его госпитализации.

Говоря о том, будут ли привлечены к ответственности правонарушители, А.Шевченко сказал: "Все действия будут проанализированы, квалифицированы, и виновные будут привлечены к ответственности".

По его словам, полиция пытается делать все, чтобы снять обострение ситуации. "Призываем всех участников митинга вести себя мирно", - добавил он.

Информации о задержанных, по словам директора департамента коммуникации МВД, пока нет.

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