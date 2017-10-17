Двое мужчин приковали жителя Одесской области за шею к стене, чтобы выбить долг в $550

Полиция Овидиопольского района Одесской области задержала двоих мужчин – 46-летнего гражданина Молдовы и 37-летнего гражданина Украины, которые приковали за шею к стене цепью третьего мужчину с тем, чтобы последний вернул им долг.

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Одесской области, задержанные удерживали пострадавшего в подсобном помещении гаражного кооператива из-за того, что тот не отдавал долг в размере 550 долларов США.

В общей сложности мужчина пробыл прикованным несколько часов, после чего был освобожден прибывшими по вызову полиции спасателями ГСЧС. После этого мужчину доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

По данному факту полиция Овидиопольского района начала уголовное производство по ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Ведется следствие.