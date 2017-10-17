Военная прокуратура обнаружила нарушения при хранении боеприпасов на арсеналах в Черкасской области

Военная прокуратура Черкасского гарнизона зафиксировала нарушение требований по организации хранения и размещения боеприпасов в местах дислокации военных арсеналов в Черкасской области.

Как сообщает во вторник пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, в частности, на военных арсеналах, дислоцированных в населенных пунктах Дубиевка и Россошки Черкасской области, зафиксировано нарушение требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, состояния выполнения мер противопожарной безопасности.

В связи с выявленными нарушениями, за халатное отношение к военной службе в отношении трех должностных лиц указанных арсеналов составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направлены на рассмотрение в суд.

Также, военная прокуратура установила факт заключения договора между воинской частью (военный арсенал, с.Дубиевка) и физическим лицом-предпринимателем о проведении капитального ремонта крыш и кровли хранилищ на технической территории части.

"В дальнейшем эти работы выполнялись не коммерческой структурой, согласно условиям договора, а личным составом и работниками Вооруженных сил Украины и привлекалась техника воинской части. Таким образом, военные должностные лица совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 60 тыс. грн", - сказано в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные на срок до 3-х лет.