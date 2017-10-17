События

11:26 17.10.2017

Три компании предложили Малайзии возобновить поиски пропавшего три года назад авиалайнера

Три компании предложили Малайзии возобновить поиски пропавшего три года назад авиалайнера

Три компании предложили властям Малайзии свои услуги в поисках самолета, следовавшего рейсом MH370 "Малазийских авиалиний" и пропавшего в 2014 году, сообщает во вторник сайт газеты "Гардиан".

Среди этих компаний газета называет американскую Ocean Infinity, предлагавшую малазийским властям возобновить поиски еще в августе. Также поисками могут заняться голландская компания Fugro и некая малазийская компания, название которой не раскрывается.

Однако в Куала-Лумпуре пока нет четкого решения по этому вопросу.

"Прямо сейчас мы не будем решать, займемся ли мы новыми поисками. Нужно все обсудить с компаниями. Это займет некоторое время, это будут детальные переговоры", - заявил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай.

Министр отметил, что до принятия решения властям Малайзии необходимо также проконсультироваться с КНР и Австралией.

В январе власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года. Лайнер пропал с экранов радаров через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.

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