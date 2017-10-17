События

10:43 17.10.2017

Здание вертолетной площадки Януковича в Киеве находится на хранении госпредприятия – Сарган

Здание вертолетной площадки Януковича в Киеве находится на хранении госпредприятия – Сарган

Здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве, которое ранее захватили представители правых политических сил, по решению суда находится на хранении Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на ул.Парковой. Этот объект - в собственности государства! Генеральная прокуратура Украины за него долго боролась в судах", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она напомнила, что 3 августа 2017 года Апелляционный суд г.Киева наложил арест на земельные участки площадью более 2 га и расположенные на этих участках более 5 объектов недвижимого имущества по адресу: г.Киев, Парковая дорога, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

"Судом определен порядок хранения указанного имущества путем передачи его для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания, поддержание указанного имущества в надлежащем состоянии и оперативного управления - Государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов"", - написала Л.Сарган.

Она напомнила, что управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч . 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве определением суда от 04.07.2014 наложен арест на нежилые помещения по адресу: г.Киев, Парковая дорога. Также решением суда от 07.03.2017 наложен арест на имущество, а именно запрещено совершать любые действия по отчуждению корпоративных прав ООО "Амадеус Ко", принадлежащих его соучредителям Хомяку А.В. и Файнроуд Бизнес ПОВ путем запрета их отчуждения, а также запретить государственному регистратору и нотариусам вносить изменения связаны с изменением учредителей ООО "Амадеус Ко", изменения в уставные документы общества, а также совершение иных любых регистрационных действий в отношении ООО "Амадеус Ко", - рассказала пресс-секретарь генпрокурора

Она также отметила, по результатам расследования, 14 июля 2017 года бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому в порядке сообщено о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений", - сказала Л.Сарган.

Ранее сообщалось, что представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" вечером 16 октября взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.

"Нацкорпус, "Свобода" и "Правый сектор" требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича. Требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения", - говорится в заявлении "Нацкорпуса" на странице организации в Фейсбук.

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