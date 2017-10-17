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07:59 17.10.2017

Нацгвардия стала полноправным членом Ассоциации FIEP

Нацгвардия стала полноправным членом Ассоциации FIEP

        В понедельник Национальной гвардии Украины (НГУ) предоставлен статус члена Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения (FIEP), сообщили в Отделе информации и коммуникации ведомства.

      "На саммите директоров и командующих Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения (FIEP) 16 октября в городе Амман (Иордания) принято решение о предоставлении Национальной гвардии Украины статуса полноправного члена Ассоциации. За это решение участники саммита проголосовали единогласно", – говорится в обнародованном в понедельник вечером пресс-службой НГУ сообщении.

      Нацгвардию Украины на Саммите представил заместитель командующего НГУ генерал-лейтенант Николай Балан.

      "Сегодня достигнута одна из важнейших стратегических целей, стоящих перед Национальной гвардией Украины с момента ее создания... Получение Национальной гвардией Украины статуса полноправного члена Ассоциации FIEP является результатом упорной работы на пути реформирования в рамках евроатлантического курса государства. Это событие является мощным импульсом и четким сигналом к продолжению реформ в Национальной гвардии Украины, адаптации национального законодательства Украины к демократическим нормам и стандартам ведущих стран мира", - цитируют заявление Н. Балана в пресс-службе.

      Он отметил, что последние события на востоке Украины, одной из крупнейших стран Европы, доказали необходимость иметь сильную правоохранительную структуру именно с военным статусом способную эффективно реагировать на внутренние и внешние угрозы.

      "Мы уже имеем опыт стабилизации кризисной ситуации во время массовых беспорядков в мирное время, а также в противостоянии "гибридной войне" на территории нашей страны, разжигаемой и поддерживаемой извне", - сказал заместитель командующего НГУ.

      Он также отметил, что каждая структура имеет собственный опыт обеспечения внутренней безопасности в своих странах и сталкивается с новыми вызовами и угрозами, которые выходят за пределы национальных границ и перерастают в глобальную проблему международного масштаба. Именно поэтому, он убежден, что обмен опытом в вопросах обеспечения безопасности является крайне важным в повестке дня международного сотрудничества.

      Заместитель командующего НГУ отметил заинтересованность Нацгвардии в опыте каждой структуры члена Ассоциации и одновременно заверил в готовности делиться своим опытом, как в рамках деятельности Ассоциации так и на двухсторонней основе с членами FIEP.

      Н. Балан поблагодарил всех членов FIEP за поддержку и доверие в предоставлении НГУ статуса полноправного члена в Ассоциации. Он убежден, что только совместными усилиями можно противостоять современным вызовам и угрозам.

      Во время саммита также состоялась передача председательства в Ассоциации FIEP от жандармерии Иордании в жандармерию Турции. Турецкая сторона предложила несколько актуальных тем на следующий год. Участники саммита поддержали тему: "Предотвращение террористических атак в местах массового скопления людей".

      В пресс-службе напомнили, что НГУ подала заявку на вступление в FIEP в 2015 году. В 2016 году ведомство посетила оценочная миссия FIEP, которая дала положительное заключение о соответствии НГУ всем критериям члена Ассоциации. Через год ведомству был предоставлен статус наблюдателя Ассоциации, является обязательным на пути к получению полноправного членства.

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