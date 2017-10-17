В Донецкой области на растяжке подорвалась женщина – полицейские

В окрестностях Майорского (Донецкая обл.) на растяжке подорвалась местная жительница, сообщили в Бахмутском отделении полиции Донецкой области.

"По предварительной информации, женщина наткнулась на растяжку в лесополосе между поселками Майорское и Зайцево, когда сошла с дороги. 34-летняя пострадавшая госпитализирована в больницу Бахмута", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

В результате подрыва женщина получила травмы туловища и конечностей.

Проводится проверка, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.