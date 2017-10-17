За минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли украинские позиции, двое военнослужащих погибли, двое получили ранения – штаб

За минувшие сутки обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться. Противник сконцентрировал огневую активность на донецком направлении, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 28 раз огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Двое бойцов были ранены", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На донецком направлении вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ у шахты Бутовка. Украинские военнослужащие жестко отвечали противнику. В результате этого противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО. Около 18.00, в результате обстрела боевиками окрестностей Каменки, один украинский военный погиб. Также, в понедельник в районе Невельского, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил смертельные ранения еще один украинский военнослужащий.

На приморском направлении боевики трижды из гранатометов и пулеметов, и один раз из минометов калибра 82-мм, били по опорным пунктам ВСУ на подступах к Водяному. Около 18.00 были применены 120-мм минометы у Павлополя. Во время этого обстрела получил ранение еще один украинский военнослужащий. Кроме того, почти в полночь, НВФ из вооружения БМП обстреляли украинские позиции в районе Новотроицкого.

На луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной. Противотанковые гранатометы и пулеметы использовались НВФ неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.