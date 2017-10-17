В штабе АТО изучают информацию о конфликте среди командования и военнослужащих

В штабе антитеррористической операции изучают распространенную в "Фейсбуке" информацию о конфликте командования и военнослужащих 17 омпб, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В штабе АТО изучается информация, которая была изложена сегодня, 16 октября, в социальной сети "Фейсбук" о якобы конфликте между командованием и личным составом 17 омпб, который сейчас выполняет задания в районе проведения АТО", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник вечером.

В информации подчеркивается, что создана рабочая группа в составе представителей штаба АТО и Военной службы правопорядка в целях изучения и проверки информации, которая была обнародована в социальной сети.