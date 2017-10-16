Евросоюз утвердил новые ограничительные меры в отношении КНДР

Евросоюз утвердил новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи в дополнение к санкциям Совета Безопасности ООН за продолжение программ развития ядерного оружия и баллистических ракет.

"Учитывая постоянную угрозу международному миру и стабильности со стороны КНДР, Совет принял новые автономные меры ЕС для дальнейшего усиления давления на КНДР, чтобы она выполняла свои обязательства", - говорится в постановлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом в понедельник.

В нем сообщается, что эти меры, которые дополняют и усиливают санкции СБ ООН, вступают в силу немедленно.

Новые меры включают полный запрет на инвестиции ЕС в любые отрасли экономики КНДР, в то время как ранее запрет ограничивался инвестициями в отрасли, связанные с производством ядерного и обычного оружия, в горнодобывающую, нефтеперерабатывающую и химическую промышленность, металлургию и металлообработку, в аэрокосмический сектор.

Вводится полный запрет на продажу нефтепродуктов и сырой нефти в КНДР. Резолюция СБ ООН от 11 сентября предусматривает только определенные ограничения на экспорт этих товаров.

ЕС снижает максимальный размер денежных переводов в КНДР с 15 тыс. до 5 тыс. евро, поскольку подозревает их отправителей в поддержке ядерной и ракетной программ страны.

Кроме того, чтобы в будущем вообще прекратить эту практику денежных переводов, страны ЕС договорились не продлевать разрешений на работу для граждан КНДР за исключением беженцев и других лиц, пользующихся международной защитой.

Совет также добавил трех физических лиц и шесть организаций, подозреваемых в поддержке незаконных программ, в "черные списки" ЕС с замораживанием активов и визовым запретом. Таким образом, в этих списках сейчас 41 физическое лицо и 10 организаций. Это поверх списка ООН, в котором 63 физлица и 53 организации.