17 октября с 6.00 в центре Киева будет перекрыт ряд улиц, поменяется движение автобусов – КГГА

Во вторник, в связи с проведением массовых акций в Киеве, с 6.00 будут перекрыты некоторые улицы в центральной части города, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В связи с усиленными мерами обеспечения общественной безопасности в центральной части города 17 октября с 6:00 будут перекрыты улицы центральной части столицы", - говорится в сообщении на странице мэрии в Фейсбук.

В частности, перекроют: ул. Грушевского - от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро "Арсенальная"; ул. Институтскую - от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липскую - от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской.

Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул. Шелковичной и переулке Крепостном.

Вместе с тем изменят маршрут автобусы №№ 24, 55 и 62. Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского. Автобусы маршрута № 62 будут курсировать на двух участках: от остановки "Ботанический сад" до ст. м. "Арсенальная"; от Контрактовой площади до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского. Автобусы маршрута № 55 будут курсировать до ст. м. "Арсенальная" по собственной схеме движения, далее: ул. Московская - ул. Кутузова - бульвар Леси Украинский - ул. Бассейная - ст. м. "Дворец Спорта".

17 октября в 9.30 запланирован Всеукраинский сбор на площади перед Верховной Радой. Его организаторы, среди которых "Автомайдан", "Антикоррупционный штаб", Общественное движение "Честно", выдвигают три основных политических требования: внести изменения в закон о выборах в части введения открытых партийных списков, отменить депутатскую неприкосновенность и создать в Украине Антикоррупционный суд.