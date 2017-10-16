События

21:41 16.10.2017

Представители правых политических сил взяли под свой контроль здание вертолетной площадки Януковича в Киеве

        Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль, заявили в "Нацкорпусе".

      "Нацкорпус, Свобода и Правый сектор требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича. Требуем немедленно остановить" неопределенный статус "этого сооружения", - говорится в заявлении на странице организации в Фейсбук в понедельник вечером.

      Ранее сообщалось, что в понедельник представители правых политических сил провели акцию в центре Киева с требованием передать здание бизнес-центра, принадлежащего семье экс-президента В.Януковича, в госсобственность.

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