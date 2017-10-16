В ночь на 17 октября будет изменено движение троллейбусов маршрутов № 27 и № 30 – КГГА

В связи с ремонтными работами на ул. Елены Телиги будет ограничено движение троллейбусов №№ 27 и 30, сообщили в Киевской городской государственной администрации

"В ночь на 17 октября с 00:01 до 6:00 вносятся изменения в движение троллейбусов маршрутов № 27 и № 30 в связи с проведением работ по асфальтированию улицы Елены Телиги на участке от улицы Дорогожицкой до улицы Мельникова", – говорится в сообщении на сайте мэрии со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В частности, троллейбусы маршрута № 27 будут курсировать от остановки "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" до Дегтяревского путепровода. Движение троллейбусов маршрута №30 организовано на двух участках: Кадетский Гай - Дегтяревский путепровод; улица Милославская - железнодорожная станция "Зенит".

Для обеспечения пассажирских перевозок организован временный автобусный маршрут № 27-К "Станция метро "Петровка" – "Дегтяревский путепровод".

В КГГА подчеркнули, что пассажиры автобусов маршрута №27-К имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.