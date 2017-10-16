События

21:18 16.10.2017

В ночь на 17 октября будет изменено движение троллейбусов маршрутов № 27 и № 30 – КГГА

В ночь на 17 октября будет изменено движение троллейбусов маршрутов № 27 и № 30 – КГГА

        В связи с ремонтными работами на ул. Елены Телиги будет ограничено движение троллейбусов №№ 27 и 30, сообщили в Киевской городской государственной администрации

      "В ночь на 17 октября с 00:01 до 6:00 вносятся изменения в движение троллейбусов маршрутов № 27 и № 30 в связи с проведением работ по асфальтированию улицы Елены Телиги на участке от улицы Дорогожицкой до улицы Мельникова", – говорится в сообщении на сайте мэрии со ссылкой на КП "Киевпастранс".

      В частности, троллейбусы маршрута № 27 будут курсировать от остановки "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" до Дегтяревского путепровода. Движение троллейбусов маршрута №30 организовано на двух участках: Кадетский Гай - Дегтяревский путепровод; улица Милославская - железнодорожная станция "Зенит".

      Для обеспечения пассажирских перевозок организован временный автобусный маршрут № 27-К "Станция метро "Петровка" – "Дегтяревский путепровод".

      В КГГА подчеркнули, что пассажиры автобусов маршрута №27-К имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Представители правых политических сил взяли под свой контроль здание вертолетной площадки Януковича в Киеве

Националисты требуют закрыть бизнес Януковича в Украине

Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы

В зоне АТО боевики 12 раз открывали огонь по украинским военным – штаб

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и детаноции боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

В Харьковской области в праздники подразделения ГСЧС переводят на усиленный режим несения службы

В Киеве построят сеть сенсорного освещения на наземных пешеходных переходах – КГГА

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На Закарпатье возле госграницы задержаны 12 иностранцев-нелегалов – пограничники

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Турции рекомендовало продлить чрезвычайное положение в стране на три месяца

Суд РФ оставил под арестом имущество убитого Дениса Вороненкова

НАБУ и САП задержали владельца предприятия, которое поставляло топливо для Минобороны

Следователи НАБУ задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити"

В Киевской области полиция разыскивает 17-летнюю школьницу

США перебросили к Корейскому полуострову спецподразделение по ликвидации высшего руководства противника

Пограничники на КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с документами "ДНР"

В Ужгороде застрелили директора обувной фабрики

Более 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

Жительница Херсонской области хранила в ящике кухонного стола гранату

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА