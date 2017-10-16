События

18:34 16.10.2017

Правительство Турции рекомендовало продлить чрезвычайное положение в стране на три месяца

Правительство Турции рекомендовало продлить чрезвычайное положение в стране на три месяца

Правительство Турции рекомендовало парламенту продлить чрезвычайное положение в стране еще на три месяца, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

В последний раз чрезвычайное положение в стране продлевали в июле 2017 года, и срок его действия истекает в конце октября.

Чрезвычайное положение в Турции было введено 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время переворота погибли не менее 250 человек. Более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Дамаск потребовал немедленного вывода турецкой армии из Сирии

Германия обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС

На следующем этапе контракта по С-400 возможно начало совместного производства этих систем Турцией и РФ - Эрдоган

Украина может получить от Турции техпомощь в отрасли военной географии

Турецкая полиция задержала 70 военных, подозреваемых в связях с движением Гюлена

Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении комплексов Patriot

Багдад призвал Тегеран и Анкару закрыть границы с Иракским Курдистаном

Рада ратифицировала соглашение с Турцией о международных комбинированных перевозках

Тегеран и Анкара не признают законность референдума о независимости Иракского Курдистана - глава генштаба Ирана

Турция прекращает авиасообщение с Иракским Курдистаном

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы

В зоне АТО боевики 12 раз открывали огонь по украинским военным – штаб

Суд РФ оставил под арестом имущество убитого Дениса Вороненкова

НАБУ и САП задержали владельца предприятия, которое поставляло топливо для Минобороны

Следователи НАБУ задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити"

В Киевской области полиция разыскивает 17-летнюю школьницу

США перебросили к Корейскому полуострову спецподразделение по ликвидации высшего руководства противника

Пограничники на КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с документами "ДНР"

В Ужгороде застрелили директора обувной фабрики

Более 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА