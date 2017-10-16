Правительство Турции рекомендовало продлить чрезвычайное положение в стране на три месяца

Правительство Турции рекомендовало парламенту продлить чрезвычайное положение в стране еще на три месяца, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

В последний раз чрезвычайное положение в стране продлевали в июле 2017 года, и срок его действия истекает в конце октября.

Чрезвычайное положение в Турции было введено 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время переворота погибли не менее 250 человек. Более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.