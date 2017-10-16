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18:25 16.10.2017

Суд РФ оставил под арестом имущество убитого Дениса Вороненкова

Суд РФ оставил под арестом имущество убитого Дениса Вороненкова

Мосгорсуд РФ в понедельник оставил под арестом имущество убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в России в мошенничестве по делу о хищении здания на сумму 127 млн рублей.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда, оглашенном в понедельник.

 

12 мая Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Вороненкова - два гаража, коллекцию часов и драгоценностей. По словам адвоката экс-депутата, часы и драгоценности были изъяты следователями из сейфовой ячейки супруги Вороненкова - Марии Максаковой в рамках расследуемого в отношении покойного уголовного дела.

Тем временем, как сообщил в понедельник адвокат Андрей Гривцов, следствие вернуло Максаковой 40 тысяч евро и драгоценности, на которые ранее был наложен арест в рамках этого дела. "Несколько украшений, сережек, деньги в сумме 40 тысяч евро, на них был наложен арест, но позднее следствие вернуло их супруге покойного - Марии Максаковой", - сказал адвокат.

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