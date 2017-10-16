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17:51 16.10.2017

НАБУ и САП задержали владельца предприятия, которое поставляло топливо для Минобороны

НАБУ и САП задержали владельца предприятия, которое поставляло топливо для Минобороны

16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны, сообщает пресс-служба НАБУ.

Лицо задержано в порядке 208 статьи УПК Украины. По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Минобороны совершили преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 млн грн.

Задержанному, имя которого пресс-служба не называет, сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного ч.5 ст.191 ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.

Как сообщалось, 11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра. Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016

13 октября Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста. Такую же меру пресечения суд избрал директору департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимиру Гулевичу.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

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