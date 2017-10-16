Следователи НАБУ задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити"

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации издания, В.Трофименко в понедельник был доставлен в НАБУ на ул.Сурикова в Киеве.

"Задержание Трофименко состоялось почти сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским, которая состоялась в понедельник утром", - сообщает издание.

Как сообщает "Украинская правда", на этой пресс-конференции А.Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити", но не акционером.

"Хочу сказать, что ни я, ни господин Владимир Трофименко не являемся акционерами "Трейд Коммодити". Мы являемся просто ее инвесторами, но финансируем различные проекты", - сказал он.

А.Адамовский выразил убеждение, что все действия менеджмента компании были законными.

Бизнесмен также отрицает связь с "Трейд Коммодити" депутата Александра Грановского.

"Я сейчас читаю в СМИ о связи Грановского с "Трейд Коммодити"… Я категорически отрицаю какую-либо связь Грановского с "Трейд Коммодити". Грановский понятия не имеет, я уверен, что компания делает и чем занимается", - заявил А.Адамовский.

В свою очередь защитник компании "Трейд Коммодити", экс-заместитель генерального прокурора Украины Виталий Каско на пресс-конференции заявил, что его клиенты ничего не нарушали при закупке топлива Министерством обороны Украины. "Закон позволяет сторонам заключать дополнительные соглашения в случае колебания цены на продукцию на рынке. Тем более, заключение соглашения с уточнением цены были подписаны обоюдно: и компанией, и Министерством обороны", - заявил В.Каско.

У агентства "Интерфакс-Украина" пока нет официальных подтверждений о задержании В.Трофименко.

Как сообщалось, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для Министерства обороны.

Соломенский районный суд Киева избрал И.Павловскому и В.Гулевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что задержания в Минобороны и уголовное дело связаны с компанией "Трейд Коммодити", "за которой стоит партнер и сосед Грановского по офису Адамовский (экс-совладелец ТРЦ Skymall Андрей Адамовский – ИФ)".

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что всего в рамках уголовного производства задержаны четыре человека. "Еще двое", - сказал Н.Холодницкий на брифинге, отвечая на вопрос, сколько еще человек задержаны в рамках этого дела, кроме уже упоминавшихся двух. По словам прокурора, задержание было произведено на рабочих местах подозреваемых "и прошло спокойно" и Соломенский райсуд Киева должен рассмотреть им меру пресечения.

По его словам, следователи намерены закончить расследование этого дела в течение 4 месяцев. Н.Холодницкий также отметил, что данное преступление относится к категории особо тяжких и наказание за него предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.