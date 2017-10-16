В Киевской области полиция разыскивает 17-летнюю школьницу

В Киевской области полиция разыскивает 17-летнюю Виту Запорожец, которая имеет легкую умственную отсталость и в воскресенье не вернулась домой.

"Сегодня в полицию обратилась мать пропавшей девушки. Женщина сообщила, что 15 октября, около 15:00 ее дочь Запорожец Вита Алексеевна 12.08.2000 года рождения ушла из дома и не вернулась. Семья проживает в городе Тараща", - сообщает пресс-служба управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Киевской области в понедельник.

По информации полиции, девочка учится в 9-м классе Таращанского учебно-реабилитационного центра и имеет легкую умственную отсталость. Ранее из дома не исчезала.

Последний раз школьницу видели 15 октября около 17:00 на территории школы-интерната с бывшей ученицей этого заведения.

Приметы девушки: рост 160 см, светлые длинные волосы, глаза голубые. Была одета в черную куртку, синие джинсы и зеленые кроссовки. При себе имела мобильный телефон.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетней, сообщить в полицию по телефону "102".