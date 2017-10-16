События

15:39 16.10.2017

США перебросили к Корейскому полуострову спецподразделение по ликвидации высшего руководства противника

США перебросили к Корейскому полуострову спецподразделение по ликвидации высшего руководства противника

В начавшихся в понедельник американо-южнокорейских учениях принимает участие подразделение американских "морских котиков", специализирующееся на "обезглавливании" высшего руководства противника, сообщило на своем сайте агентство "Рёнхап", ссылаясь на источник в оборонном ведомстве Южной Кореи.

По данным источника, спецподразделение находится на борту американской ударной атомной подводной лодки, входящей в состав авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган", которая в рамках учений находится в Японском море.

Кроме того, для участия в учениях Пентагон направил самолёт дальнего наземного обнаружения и целеуказания E-8 Joint Stars, предназначенный для управления боевыми действиями наземных войск. Дальность обнаружения целей составляет 200 км.

Как сообщалось, в рамках крупномасштабных учениях, которые продлятся до 27 октября в районе Корейского полуострова, будут проводиться совместные операции ВМС Республики Корея, 7-го оперативного флота ВМС США, а также ВВС Южной Кореи, 7-й воздушной армии Тихоокеанского командования США и 8-й полевой армии США.

От ВМС США в учениях задействованы авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Рональд Рейган", и оснащенные системой ПРО "Иджис" ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин".

По данным южнокорейских СМИ, авианосная группа, как ожидается, будет действовать вблизи берегов Северной Кореи в Японском море, а ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин" - в Желтом море.

Предполагается также, что в учениях принимают участие две ударные атомные подводные лодки США. Еще перед их началом в акваторию Японского моря вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Таксон" (SSN-770), оснащенная 12 пусковыми установками для крылатых ракет "Томагавк". А в минувшую пятницу в южнокорейский порт Пусан прибыла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" (SSGN-727), оснащенная 154 крылатыми ракетами "Томагавк".

Власти КНДР всегда резко осуждают подобные учения Сеула и Вашингтона, расценивая эти маневры как провокацию. В прошлом Пхеньян неоднократно проводил ракетные испытания в ответ на американо-южнокорейские учения.

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