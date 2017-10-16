Пограничники на КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с документами "ДНР"

У гражданина Украины, который следовал в неподконтрольный украинскому правительству г.Донецк, пограничники обнаружили "членский билет" так называемой "ДНР", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыл гражданин Украины 1988 года рождения, который следовал в Донецк. При осмотре транспортного средства у указанного гражданина пограничники обнаружили членский билет общественного движения так называемой "ДНР"", - сказано в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в понедельник.

Мужчина рассказал, что работает кочегаром в Донецке, а вышеуказанный билет ему выдали в отделе кадров по месту работы еще в прошлом году и руководство учреждения, где он работает, всегда проверяет его наличие, поэтому он всегда носит его с собой.

"Насколько правдивы слова задержанного выяснят представители Национальной полиции, которым передали данное лицо", - сказано в сообщении.