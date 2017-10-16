В Ужгороде застрелили директора обувной фабрики

Утром 16 октября в Ужгороде в собственном кабинете застрелили генерального директора обувной фабрики "Апаран", сообщает интернет-портал Мukachevo.net.

"По предварительной информации, имеющейся в распоряжении Mukachevo.net, в том числе от правоохранителей, убийство произошло около 11:00 непосредственно в кабинете генерального директора ООО «Апаран» Андраника Н.", - сообщает интернет-портал.

По информации полиции, на место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что мужчина был застрелен несколькими выстрелами из пистолета.

"Правоохранители рассказали Мukachevo.net, что убийца уже задержан, его пока допрашивают в горотделе. Мотивы убийства пока тоже не известны. На месте до сих пор работают эксперты", сообщает портал.

Решается вопрос об открытии производства по статье 115, умышленное убийство.

По неофициальной информации, полученной Мukachevo.net от источников в полиции, убийство произошло на фоне личностного конфликта.