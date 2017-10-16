Более 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

Число жертв взрыва в столице Сомали Могадишо составило более 300 человек, еще около 300 человек получили ранения, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на главу местной службы скорой помощи.

Ранее сообщалось о 276 погибших.

В стране уже начались похороны погибших.

Отмечается, что атака у отеля "Сафари" стала самым смертноносным нападением террориста-одиночки в истории страны.

В свою очередь представитель службы скорой помощи доктор Абдулькадир Адам сообщил, что медики ожидают роста числа жертв.

В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля "Сафари" был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. По мнению полиции, целью теракта был именно отель.

Ранее министр информации Сомали Абдирахман Осман заявил, что атака в Могадишо была совершена террористами из группировки "Аш-Шабаб".

В 2012 г. "Аш-Шабаб" объединилась с "Аль-Каидой" - террористической организацией, запрещенной в РФ.