События

13:33 16.10.2017

Жительница Херсонской области хранила в ящике кухонного стола гранату

Жительница Херсонской области хранила в ящике кухонного стола гранату

В Ивановском районе Херсонской области полицейские изъяли у 51-летней местной жительницы гранату Ф-1, которую женщина хранила в столе в летней кухне.

Как сообщает в понедельник ГУ Национальной полиции в Херсонской области на странице в соцсети Фейсбук, жительница Ивановского района рассказала дочери, что у нее дома хранится граната, а та в свою очередь сообщила об этом в полицию.

"По месту жительства 51-летней женщины немедленно выехали следственно-оперативная группа и экипаж сектора реагирования патрульной полиции Ивановского отделения полиции. В ходе осмотра помещения летней кухни полицейские в ящике кухонного стола среди прочих бытовых вещей обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, вместе с запалом", - сказано в сообщении.

Опасны предмет был изъят и передан работникам взрыво-технического отдела областного главка полиции.

"Хозяйка дома рассказала, что данный предмет около двух недель назад нашел на пастбище и принес домой 42-летний сожитель женщины. Впоследствии она рассказала о находке дочери, которая сразу сообщила полицию", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Херсоне неизвестные обстреляли автомобиль

СБУ задержала четверых жителей Херсона, запустивших квадрокоптер над в/ч

Под Тернополем на гранате подорвался полицейский-участник АТО

Взрыв гранаты в многоэтажке накануне в Харькове устроил бывший атошник – полиция

В результате взрыва гранаты в многоэтажке в Харькове погиб мужчина - полиция

Мужчина погиб, еще трое пострадали при взрыве гранаты в Ворзеле под Киевом

В окно частного дома в Одессе неизвестные бросили гранату

День города в Херсоне прошел без нарушений правопорядка

Полиция изъяла у пассажира Киевского метро гранату и дымовые шашки

Взрывотехники обезвредили гранату, обнаруженную на фасаде Центра польской культуры в Ивано-Франковске

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники на КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с документами "ДНР"

В Ужгороде застрелили директора обувной фабрики

Более 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

ГПУ планирует сократить штат САП

За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один военнослужащий,

При пожаре на птицеферме в Тернопольской области погибло почти 29 тыс. цыплят

Киргизским выборам в некоторых процедурах не хватало прозрачности

Майор полиции в Закарпатской области требовал от экс-чиновника взятку за закрытие уголовного дела

Сеул рассматривает новый план действий по борьбе с угрозами из Пхеньяна

Девять человек погибли из-за лесных пожаров в Португалии и Испании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА