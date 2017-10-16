Жительница Херсонской области хранила в ящике кухонного стола гранату

В Ивановском районе Херсонской области полицейские изъяли у 51-летней местной жительницы гранату Ф-1, которую женщина хранила в столе в летней кухне.

Как сообщает в понедельник ГУ Национальной полиции в Херсонской области на странице в соцсети Фейсбук, жительница Ивановского района рассказала дочери, что у нее дома хранится граната, а та в свою очередь сообщила об этом в полицию.

"По месту жительства 51-летней женщины немедленно выехали следственно-оперативная группа и экипаж сектора реагирования патрульной полиции Ивановского отделения полиции. В ходе осмотра помещения летней кухни полицейские в ящике кухонного стола среди прочих бытовых вещей обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, вместе с запалом", - сказано в сообщении.

Опасны предмет был изъят и передан работникам взрыво-технического отдела областного главка полиции.

"Хозяйка дома рассказала, что данный предмет около двух недель назад нашел на пастбище и принес домой 42-летний сожитель женщины. Впоследствии она рассказала о находке дочери, которая сразу сообщила полицию", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).