За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один военнослужащий,

В зоне АТО на Донбассе за минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, уточнил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, один военнослужащий получил ранение и был оперативно эвакуирован в медучреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал А.Лысенко на брифинге в Киеве в понедельник.

В целом, по его словам, за минувшие сутки боевики в зоне АТО 16 раз обстреливали позиции ВСУ вдоль линии разграничения. "В большинстве случаев украинские военнослужащие открывали огонь в ответ", - сообщил А.Лысенко.

Ранее в этот день пресс-центр штаба АТО сообщил, что всего за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие, Вооруженные Силы Украины 11 раз в ответ открывали огонь на поражение, в результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения.