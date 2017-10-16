Майор полиции в Закарпатской области требовал от экс-чиновника взятку за закрытие уголовного дела

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили на взятке руководителя отдела одного из районных подразделений полиции Закарпатской области,

"Правоохранители установили, что майор требовал от бывшего чиновника одного из государственных предприятий 500 долл. за закрытие ранее открытого уголовного производства. Оперативники спецслужбы задержали полицейского вблизи райотдела полиции при получении всей суммы взятки в служебном автомобиле", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Открытое уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Полицейскому объявлено о подозрении в совершении преступления.