Сеул рассматривает новый план действий по борьбе с угрозами из Пхеньяна

Южная Корея рассматривает новый план действий отдельно от США, нацеленный на борьбу с угрозами со стороны Северной Кореи, цитирует в понедельник агентство "Ренхап" заявление председателя комитета начальников штабов этой страны генерал Чона Гён Ду.

"Мы рассматриваем дополнительный план действий на фоне новых, актуальных угроз со стороны Северной Кореи, основанный на пересмотре обстановки, в том числе - наших военных возможностей", - сказал он, подчеркнув, что речь идет об отдельном от уже существующего плана с США по сдерживанию возможной агрессии и потенциальных провокаций КНДР.

Выступая перед парламентом страны, военачальник отметил, что Сеул намерен продолжить работу с Вашингтоном по этому направлению.

"Мы планируем продолжить консультации с США", - добавил Чон Гён Ду.

Генерал не уточнил, о каких конкретно действиях идет речь. Также он не стал комментировать информацию о возможном хищении совместного с США плана действий хакерами из КНДР.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что северокорейским хакерам удалось взломать базу данных южнокорейских военных и извлечь из нее документы, содержащие совместные планы Сеула и Вашингтона в отношении КНДР на случай боевых действий.

В минувший вторник газета Financial Times сообщала, что среди украденных документов имелся так называемый "Оперативный план 5015" (OPLAN 5015), разработанный Сеулом и Вашингтоном и подробно описывающий действия союзников по возможному устранению руководства КНДР.

Ранее в понедельник военно-морские силы США и Южной Кореи начали крупномасштабные совместные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях.