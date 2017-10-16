События

11:12 16.10.2017

Сеул рассматривает новый план действий по борьбе с угрозами из Пхеньяна

Сеул рассматривает новый план действий по борьбе с угрозами из Пхеньяна

Южная Корея рассматривает новый план действий отдельно от США, нацеленный на борьбу с угрозами со стороны Северной Кореи, цитирует в понедельник агентство "Ренхап" заявление председателя комитета начальников штабов этой страны генерал Чона Гён Ду.

"Мы рассматриваем дополнительный план действий на фоне новых, актуальных угроз со стороны Северной Кореи, основанный на пересмотре обстановки, в том числе - наших военных возможностей", - сказал он, подчеркнув, что речь идет об отдельном от уже существующего плана с США по сдерживанию возможной агрессии и потенциальных провокаций КНДР.

Выступая перед парламентом страны, военачальник отметил, что Сеул намерен продолжить работу с Вашингтоном по этому направлению.

"Мы планируем продолжить консультации с США", - добавил Чон Гён Ду.

Генерал не уточнил, о каких конкретно действиях идет речь. Также он не стал комментировать информацию о возможном хищении совместного с США плана действий хакерами из КНДР.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что северокорейским хакерам удалось взломать базу данных южнокорейских военных и извлечь из нее документы, содержащие совместные планы Сеула и Вашингтона в отношении КНДР на случай боевых действий.

В минувший вторник газета Financial Times сообщала, что среди украденных документов имелся так называемый "Оперативный план 5015" (OPLAN 5015), разработанный Сеулом и Вашингтоном и подробно описывающий действия союзников по возможному устранению руководства КНДР.

Ранее в понедельник военно-морские силы США и Южной Кореи начали крупномасштабные совместные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США не хотят, чтобы Иран превратился во вторую Северную Корею

В южнокорейский порт зашла американская ударная атомная подлодка, оснащенная крылатыми ракетами

Тереза Мэй призвала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому атому

В Калифорнии из-за лесных пожаров более 100 человек числятся пропавшими без вести

Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии – власти

Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении комплексов Patriot

Американский самолет-разведчик пролетел вдоль демаркационной линии на Корейском полуострове

Стрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларов – СМИ

Украина заинтересована в привлечении американских специалистов для усиления безопасности арсеналов и складов

Трагедия в Лас-Вегасе не связана с терроризмом, считает глава комитета по разведке сената США

ПОСЛЕДНЕЕ

Майор полиции в Закарпатской области требовал от экс-чиновника взятку за закрытие уголовного дела

Девять человек погибли из-за лесных пожаров в Португалии и Испании

Балкер Conquistador врезался в причал порта "Южный" в Одесской области

Покушение на зампредседателя Одесского облсовета связано с бизнесом, а не политикой

Неуправляемая китайская космическая станция падает на землю, место приземления обломков неизвестно

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Почти 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали - министр

СБУ предотвратила вооруженную провокацию, запланированную на 17 октября

Во время митинга Саакашвили в Харькове отказала звукоусиливающая аппаратура

В зоне АТО под Новоалександровкой ранен украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА