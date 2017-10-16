Покушение на зампредседателя Одесского облсовета связано с бизнесом, а не политикой

Покушение на первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского связано с бизнесом, а не политикой, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Уже можно сказать, что покушение на убийство было совершено исключительно из-за бизнес-интересов", - подчеркнул он на своей странице в Facebook.

В свою очередь советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк упрекнул соратников О.Радковского, что они пытались пустить следствие по ложному следу.

"Соратники Олега Радковского, вместо того чтобы помочь, наоборот почему-то пытались направить следственные действия на ложный путь, путая следствие и пытаясь придать этому покушению политическую окраску и мотивы", - написал он в Facebook, также подчеркнув, что покушение с политикой не связано.

Как сообщалось, 4 октября неизвестные совершили покушение на первого заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского. В результате нападения оне получил 4 ранения огнестрельных ранения и был госпитализирован.

Спустя неделю сотрудники полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины задержали двоих мужчин – вероятных исполнителей покушения О.Радковского. В результате обысков у мужчин 1990 и 1994 г.р. было выявлено большое количество оружие и различного снаряжения. Киевский райсуд Одессы арестовал обоих подозреваемых на 60 суток без права залога.

Расследование по данному делу ведется по ст. 15 и ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

О.Радковский представляет в Одесском облсовете партию "Батькивщина".