Неуправляемая китайская космическая станция падает на землю, место приземления обломков неизвестно

Китайская космическая станция Tiangong-1 (Небесный дворец) падает на поверхность Земли, и скорость ее падения ускоряется с каждым днем, сообщает Daily Mail.

"Сейчас эксперты прогнозируют, что модуль весом 8,5 тонн в течение нескольких месяцев упадет на Землю", - пишет издание.

По словам астрофизика из Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, из-за отклонения орбиты скорость падения космического объекта увеличилась.

"Теперь, когда перигей (ближайшая к Земле точка орбиты искусственного спутника) находится ниже 300 км, модуль находится в более плотной атмосфере, и скорость падения станции увеличивается", сказал он.

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Издание отмечает, что в китайском космическом агентстве подтвердили, что потеряли контроль над модулем еще в 2016 году. Однако агентство следит за ситуацией и обещает предупредить, если возникнет угроза потенциальных столкновений.

По словам Макдауэлла, место и время падения обломков неизвестно. Он предположил, что это может случится в конце 2017-го или в начале 2018 года. При этом астрофизик отметил, что "вероятно, узнать место падения раньше чем за 6-7 часов будет невозможно".

Ожидается, что большая часть космического модуля сгорит в атмосфере, но доктор Макдауэлл считает, что упасть на землю могут обломки станции, весом до 100 кг, что может нанести серьезные повреждения.