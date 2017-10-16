События

07:51 16.10.2017

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Состоянием на утро понедельника, на военных складах вблизи г. Калиновка (Винницкая область), открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 16 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", - говорится в сводке на сайте ведомства в понедельник стром. Киев.

Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (74 чел. и 27 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 25 тыс. 354 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 636 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 450 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 439 чел. и 277 ед. тех., из них от ГСЧС 184 чел. и 63 ед. тех., Нацполиции - 8 чел. и 4 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 34 чел. и 187 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 39 чел. и 3 пожарных поезда.

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