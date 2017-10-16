Почти 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали - министр

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли 276 человек, более 300 получили ранения, сообщил журналистам министр информации Абдирахман Осман.

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, около 300 человек получили ранения в результате варварской атаки в Могадишо, предпринятой террористами из группировки "Аш-Шабаб", - написал министр на своей странице в твиттере.

Ранее поступала информация о 237 погибших.

Вместе с тем, как сообщалось, власти не исключают, что число жертв может вырасти по мере того, как спасательные службы продолжают разбор завалов и руин домов на месте взрыва.

В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль.

По мнению полиции, целью теракта был именно отель.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается.