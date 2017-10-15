События

21:44 15.10.2017

СБУ предотвратила вооруженную провокацию, запланированную на 17 октября

СБУ предотвратила вооруженную провокацию, запланированную на 17 октября

Сотрудники Службы безопасности Украины по предварительно полученной информации задержали лиц, готовящих вооруженную провокацию на 17 октября во время массовой акции протеста сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады в Киеве, сообщает пресс-служба СБУ.

"С целью недопущения наступления вреда жизни и здоровью людей и других тяжких последствий сотрудниками СБ Украины пресечены указанные противоправные намерения путем блокирования 14.10.2017 года попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета двух бывших активистов объединения "Революционные правые силы", говорится в сообщении.

Оперативники осуществили 9 обысков, во время которых изъяли более 200 тыс. грн., средства связи, компьютерную технику и другие вещи, которые предназначались для осуществления провокаций насильственного характера.

В данный момент сотрудники службы устанавливают всю сеть лиц причастных к осуществлению противоправных действий.

Вместе с тем, СБУ, не огранивая право граждан на мирный протест "призывает граждан воздержаться от участия в деструктивных действиях и безотлагательно информировать горячую линию СБУ о предложениях участвовать в противоправных действиях, направленных на поиск и использование во время массовых мероприятий оружия и средств поражения, совершения других действий, несущих угрозу безопасности граждан".

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