В зоне АТО под Новоалександровкой ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом, с начала суток незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Вооруженные силы 4 раза отвечали врагу, используя пехотное вооружение. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранение", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, ранение военнослужащий получил около 11:00 под с.Новоалександровка Попаснянского района Луганской области. "Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном заведении. Его состояние оценивается, как удовлетворительное", - отмечается в сводке.

В течение дня огневая активность боевиков была сконцентрирована на луганском направлении, где они дважды из 82-мм минометов обстреляли позиции сил АТО в районе Трехизбенки, из миномета и автоматического гранатомета – Новотошковского, а из стрелкового оружия – у Новоалександровки.

На донецком направлении из противотанковых гранатометов боевики обстреляли подступы к поселкам Опытное и Зайцево. На приморском направлении из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции возле сел Водяное и Павлополь.