События

18:44 15.10.2017

США не хотят, чтобы Иран превратился во вторую Северную Корею

США не хотят, чтобы Иран превратился во вторую Северную Корею

Соединенные Штаты не выходят из соглашения с Ираном по атому в надежде, что смогут улучшить ситуацию, связанную с иранской ядерной программой, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Я думаю, сейчас ясно, что мы не выходим из сделки. И это потому, что мы надеемся улучшить нынешнюю ситуацию. Это - наша цель", - сказала дипломат в интервью телеканалу NBC.

Она пояснила, что нынешнее внимание США к Ирану и соглашению по атому связано с тем, что Соединенные Штаты стремятся не допустить создания Тегераном ядерного оружия, как это имеет место с КНДР.

"То, что мы сейчас говорим в отношении Ирана, это то, что мы не позволим, чтобы он превратился в следующую Северную Корею", - заявила Н.Хейли.

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