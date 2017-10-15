События

18:44 15.10.2017

В грузинской Аджарии спасены более 30 человек, заблокированных в своих автомобилях сильным снегопадом

В грузинской Аджарии спасены более 30 человек, заблокированных в своих автомобилях сильным снегопадом

Сотрудники агентства по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии помогли трем десяткам человек, которые в воскресенье после резкого ухудшения погоды оказались заблокированы на одном из участков автодороги в высокогорном Хулойском районе Аджарской автономии.

Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, из-за сильного снегопада на дороге, ведущей к курорту Бешуми, на перевале застряли 13 автомобилей, в которых находились более 30 человек. Среди пассажиров были маленькие дети и пожилые люди.

На помощь попавшим в беду прибыли пожарные и спасатели МВД Грузии. "К настоящему времени все пассажиры вывезены из снежного плена. Работы по расчистке дороги продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С воскресенья на всей территории Грузии отмечается резкое снижение температуры воздуха. Погода особенно ухудшилась на западе страны. По прогнозам синоптиков, до 17 октября по всей Грузии ожидаются дожди с ветром, а в высокогорье - снег, на черноморском побережье - шторм до 5 баллов.

Исходя из сложных погодных условий, департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии мобилизовал тяжелую технику в высокогорных регионах и призвал водителей к бдительности.

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