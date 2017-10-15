События

17:38 15.10.2017

В Тячеве на взятке поймали замглавы городской полиции

В Тячеве на взятке поймали замглавы городской полиции

Заместителя начальника полиции в г.Тячев Закарпатской области задержан на взятке в размере $500, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в воскресенье.

"Заместитель начальника Тячевского отдела полиции требовал и получил 500 долларов США от местного жителя за содействие, с использованием своего служебного положения в закрытии уголовного производства в отношении последнего и, соответственно, непривлечения мужчины к уголовной ответственности. Фигурант уголовного производства задержан… Ведутся первоочередные следственные действия", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

В отношении полицейского чиновника открыто уголовное производство по факту вымогания и получения неправомерной выгоды - ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на 5-10 лет срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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