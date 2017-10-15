События

16:37 15.10.2017

Курдское руководство отвергло требование Багдада об отказе от независимости Курдистана

Руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, сообщил представитель курдского президента.

Данное требование центрального правительства Ирака выдвинуто в качестве предварительного условия для начала переговоров между сторонами.

Представитель президента написал на своей странице в твиттере, что курдское руководство, включая президента Курдистана Масуда Барзани, на состоявшейся встрече призвало багдадские власти к "мирному урегулированию" кризиса.

Они решительно высказались против угрозы решения проблемы силовыми методами и заявили, что готовы отстаивать территорию Курдистана в случае вооруженного нападения на нее.

Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.

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Интерфакс-Украина
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