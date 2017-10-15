События

15:34 15.10.2017

В Украине зафиксировано самое низкое количество умышленных убийств за 10 лет, раскрываемость 88%

В Украине зафиксировано самое низкое количество умышленных убийств за 10 лет, раскрываемость 88%

Количество совершенных убийств и покушений в Украине в текущем, 2017 году является самым низким за последние 10 лет, заявляет заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, на протяжении первых девяти месяцев 2017 года в Украине зафиксировано 1 тысяча 185 совершенных преднамеренных убийств и покушений. "Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%", - отметил В.Аброськин в пятницу.

За год в государстве зафиксировано снижение количества преднамеренных убийств почти на 18% - с 1 тысячи 443 за аналогичный период 2016 года до 1 тысячи 185 в 2017. Фактов нанесения тяжких телесных повреждений стало меньше почти на 15% - с 1 тыс 745 в 2016 году до 1 тыс 477 в 2017 году.

Также на 17% снизились количество фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего - с 487 в 2016 году до 406 - в нынешнем.

Кроме того, более чем на треть уменьшились количество совершенных изнасилований (с 396 в 2016 году до 213 в 2017 году), а количество раскрытых преступлений этой категории составило 92%.

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