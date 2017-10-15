Германский спикер выразил на МПС солидарность с режиссерами Сенцовым и Серебренниковым

Председатель Бундестага Норберт Ламмерт выразил солидарность с режиссерами Олегом Сенцовым и Кириллом Серебренниковым.

"Нельзя говорить о важности плюрализма, но при этом не давать журналистам, деятелям культуры внутри страны проявлять плюрализм. Это происходит во многих странах мира, в том числе в странах-членах МПС. К сожалению, это происходит и в России", - заявил Н.Ламмерт, выступая на заседании 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Он упомянул дело украинского режиссера Олега Сенцова, который был приговорён к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории Крыма террористического сообщества. Н.Ламмерт также привёл в качестве примера случай Кирилла Серебрянникова, который находится под домашним арестом.

"От лица немецкой делегации я хотел бы выразить нашу солидарность с людьми, как Серебренников и Сенцов, где бы эти люди ни находились", - сказал Н.Ламмерт.

По его словам, именно эти люди являются проявлением культурного плюрализма.