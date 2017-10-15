События

14:02 15.10.2017

Германский спикер выразил на МПС солидарность с режиссерами Сенцовым и Серебренниковым

Германский спикер выразил на МПС солидарность с режиссерами Сенцовым и Серебренниковым

Председатель Бундестага Норберт Ламмерт выразил солидарность с режиссерами Олегом Сенцовым и Кириллом Серебренниковым.

"Нельзя говорить о важности плюрализма, но при этом не давать журналистам, деятелям культуры внутри страны проявлять плюрализм. Это происходит во многих странах мира, в том числе в странах-членах МПС. К сожалению, это происходит и в России", - заявил Н.Ламмерт, выступая на заседании 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Он упомянул дело украинского режиссера Олега Сенцова, который был приговорён к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории Крыма террористического сообщества. Н.Ламмерт также привёл в качестве примера случай Кирилла Серебрянникова, который находится под домашним арестом.

"От лица немецкой делегации я хотел бы выразить нашу солидарность с людьми, как Серебренников и Сенцов, где бы эти люди ни находились", - сказал Н.Ламмерт.

По его словам, именно эти люди являются проявлением культурного плюрализма.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сенцова везут в Харпы Ямало-Ненецкого автономного округа РФ

МИД Украины проверяет информацию о переводе режиссера Сенцова в колонию в российском Иркутске

Климкин поддержал акцию Pussy Riot в поддержку Сенцова в Якутске

Двух девушек из Pussy Riot задержали в Якутске за акцию в поддержку Сенцова

РФ повторно отказала Украине в выдаче Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами

В русском ПЕН-центре открестились от письма в защиту Сенцова

Сенцов в колонии написал 5 сценариев и повесть

Песков не стал отвечать на вопрос о возможности освобождения Сенцова

Путин о просьбе решить дело Сенцова: вопрос чувствительный, буду иметь это в виду

Вопрос о передачи Украине осужденных в РФ Сенцова и Кольченко будет решен в ближайшее время, надеется Лутковская

ПОСЛЕДНЕЕ

Теракт в Сомали: число жертв приблизилось к 200

В Украине зафиксировано самое низкое количество умышленных убийств за 10 лет, раскрываемость 88%

В Латвии растет число русских, чувствующих свою принадлежность к этой стране – опрос

В Киеве открыли мурал с образом Иоанна Павла II

Посол Польши прокомментировал порчу мурала Иоанна Павла II

Министры образования Украины и Польши встретятся для консультаций по украинскому образовательному закону

В Минобороны подтвердили отсутствие пострадавших в зоне АТО в субботу

За сутки на дорогах Украины погибло 17 человек, 111 травмированы

В Украину не пустили грузинского соратника Саакашвили

Погода: в Украине значительно потеплеет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА