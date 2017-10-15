В Минобороны подтвердили отсутствие пострадавших в зоне АТО в субботу

В Министерстве обороны Украины подтверждают информацию штаба АТО об отсутствии пострадавших в рядах Вооруженных сил Украины в течение минувших суток, 14 октября.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье днем в Киеве

Всего, по его словам, за прошедшие сутки по всей линии столкновения боевики осуществили 23 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в подавляющем большинстве случаев украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

В частности, на луганском направлении незаконные вооруженные формирования осуществили 8 обстрелов, все они были прицельными.

Позиции у Новоалександровки были обстреляны с применением зенитной установки, автоматических гранатометов, стрелкового оружия. Позже боевики обстреляли позиции возле Попасной, Крымского и Лобачевого, но тяжелое вооружение не применяли - использовали только стрелковое оружие.

На донецком направлении в субботу было 5 прицельных обстрелов со стороны боевиков. "Горячее всего там было в районе Авдеевки и Зайцево… Противник использовал противотанковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие против защитников Авдеевской промзоны. Огонь велся со стороны Яковлевки и Спартака. Наши войска открыли огонь в ответ из штатного оружия, не запрещенного минскими договоренностями", - рассказал А.Мотузяник.

Кроме того, под обстрелы боевиков из стрелкового оружия попали позиции сил АТО возле Новоселовки Второй. По словам спикера Минобороны, в районе светлодарской дуги и Донецкого аэропорта вооруженных провокаций в субботу не было.

На мариупольском направлении боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО, не используя при этом тяжелое вооружение. Сразу после полуночи боевики обстреляли позиции возле Талаковки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Позже из стрелкового оружия обстреляли позиции возле Лебединского и Широкино.

Ближе к вечеру боевики обстреляли позиции возле Павлополя и Водяного. "В этот раз боевики использовали против украинских военных огонь боевых машин пехоты, ручные гранатометы и стрелковое оружие", - рассказал А.Мотузяник.