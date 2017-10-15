За сутки на дорогах Украины погибло 17 человек, 111 травмированы

В течение минувших суток 14 октября в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины погибли 17 человек, еще 111 участника дорожного движения получили травмы.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины в воскресенье, в целом на протяжении прошедших суток на автодорогах страны произошло 879 дорожно-транспортных происшествий, из них 123 - с пострадавшими.

"Полиция призывает водителей быть внимательными и не нарушать Правил дорожного движения", - говорится в сообщении.