В Украину не пустили грузинского соратника Саакашвили

Депутата парламента Грузии от партии "Единственное национальное движение" Кобу Накопия, который является соратником экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, задержали в аэропорту "Борисполь" по прибытию в Украину, а затем не пустили в страну, сообщает внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко.

"Еще одному соратнику Саакашвили запретили въезд в Украину. Только что в аэропорту "Борисполь" одному из соратников М.Саакашвили, оппозиционному депутату парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Кобе Накопия вручили решение о запрете на въезд в Украину", - написал Ю.Деревянко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"По нашей информации, это справа рук Службы безопасности Украины. Причины запрета на въезд неизвестны", - добавил он.

При этом Ю.Деревянко опубликовал скан-копию решения об отказе в пересечении границы для К.Накопия, датированного 15 октября. Основанием недопуска указано: "В отношении него есть решение уполномоченного государственного органа Украины о запрете въезда в Украину".

Позже о случившемся написал и М.Саакашвили на своей странице в Facebook. По его словам, К.Накопия задержали в аэропорту "Борисполь" и приняли решение о его депортации "без объяснения причин".

"Он мой соратник, член партии "Единое национальное движение", которую я создавал и являюсь ее почетным председателем. "Единое национальное движение" принимало активное участие в Революции Достоинства, Давид Кипиани стал одним из Небесной сотни, несколько наших активных сторонников сложили головы в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе. ЕНД находится в жесткой оппозиции к крупнейшему частному акционеру Газпрома, российскому олигарху Иванишвили, на встречу и переговоры с которым ездил Порошенко в Грузию незадолго до лишения меня гражданства. Грузинских депутатов от моей партии внес в черный список пограничников и Янукович перед Майданом в 2013", - рассказал М.Саакашвили.