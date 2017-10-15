Погода: в Украине значительно потеплеет

В ближайшие сутки, 16 октября, погоду большей части территории Украины будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь ночью в южных и восточных областях местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях и в Одесской области ночью 7-12°, днём 17-22°; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днём 13-18°, в восточной части 9-14°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 6-8°, днём 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 октября самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке 22,3 градуса тепла в 1916 году, самая низкая ночью – на отметке 4,9 градусов мороза в 1976 году.

Во вторник, 17 октября, в Украине без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°, в восточных и северных областях 13-18°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 9-11°, днём 16-18°.