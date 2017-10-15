События

11:04 15.10.2017

Движение по мосту Метро в Киеве будет ограничено

Движение по мосту Метро в Киеве будет ограничено

В Киеве в связи с проведением ремонтных работ, в период с 19 по 25 октября будет ограничено движение транспорта по мосту Метро, информирует в субботу пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта до одной полосы движения в каждом направлении", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на информацию коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения

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