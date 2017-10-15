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10:45 15.10.2017

В Харькове на благотворительном аукционе "Помощь семьям заложников" собрали более 37 тыс. грн

В Харькове на благотворительном аукционе "Помощь семьям заложников" собрали более 37 тыс. грн

В Харькове на благотворительном аукционе "Помощь семьям заложников", организованном общественными организациями "Блакитний птах" и "Берегиня", а также Героем Украины Владимиром Жемчуговым и его женой Еленой, удалось собрать 37 тыс. 620 грн.

"36 тыс. 70 грн мы получили на торгах и еще 1550 грн - помощь в виде пожертвований. Итого общая сумма 37 тыс. часть торгов проводилась по телефону, но, надеюсь, в течение дня-двух, мы получим всю сумму", - рассказала корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" организатор аукциона Елена Жемчугова.

По ее словам, дороже всего был продан лот, предоставленный родственниками харьковчанина Алексея Кириченко, который находится в плену с конца августа 2014 года. Икона "Иисус и ангел", вышитая бисером двоюродной сестрой А.Кириченко Оксаной, была продана за 20 тыс.грн.

Е.Жемчугова также отметила, что участники аукциона высоко оценили пряники, которые 11-летний мальчик по имени Стас, украсил патриотической символикой. Они были проданы за 1 тыс. грн.

Как сообщалось, аукцион "Помощь семьям заложников" уже прошел в конце сентября в Киеве и Днепре. Там организаторам удалось собрать 43 тыс. 450 грн и 52 тыс. 50 грн соответственно. Проведение такого же фестиваля запланировано на 17 октября во Львове. После этого все собранные деньги будут распределены между 25-30 семьями заложников и пленных.

"Три стороны являются организаторами: Гражданское объединение "Блакитний птах", ГО "Берегиня" и мы, семья Жемчуговых. Деньги будут распределяться под контролем этих трех сторон… Деньги будут распределены честно, справедливо. Никакого злоупотребления здесь не будет", - сказал на пресс-конференции в Харькове Герой Украины, участник проекта Владимир Жемчугов.

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