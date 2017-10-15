События

10:36 15.10.2017

По факту разрисовывания мурала Иоана Павла II начато уголовное производство

По факту разрисовывания мурала Иоана Павла II начато уголовное производство

Полиция Киева продолжает расследовать действия правонарушителей, которые 14 октября ночью раскрасили стены и нанесли надписи, нарушающие равноправие граждан по их религиозным убеждениям на стене дома, где планируется в воскресенье открыть мурал Иону Павлу II на бульваре Марии Примаченко..

"После первоочередной проверки сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают лиц, причастных к правонарушению, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы",- проинформировал в своем сообщении отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.

Ранее одно из польских агентств сообщало, что на фасад указанного здания неизвестные нанесли свастику и надписи антипольской направленности.

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