По факту разрисовывания мурала Иоана Павла II начато уголовное производство

Полиция Киева продолжает расследовать действия правонарушителей, которые 14 октября ночью раскрасили стены и нанесли надписи, нарушающие равноправие граждан по их религиозным убеждениям на стене дома, где планируется в воскресенье открыть мурал Иону Павлу II на бульваре Марии Примаченко..

"После первоочередной проверки сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают лиц, причастных к правонарушению, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы",- проинформировал в своем сообщении отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.

Ранее одно из польских агентств сообщало, что на фасад указанного здания неизвестные нанесли свастику и надписи антипольской направленности.