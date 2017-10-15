События

09:25 15.10.2017

Число жертв природных пожаров в Калифорнии возросло до 40 человек

Число жертв природных пожаров в Калифорнии возросло до 40 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 40 человек, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

Сотни жителей пострадавших округов штата все еще считаются пропавшими без вести. Власти сообщают, что число жертв может увеличиться.

К борьбе с пожарами привлечено около 10 тыс. пожарных, в тушении принимает участие авиация. Всего в Калифорнии насчитывается 16 крупных очагов пожаров.

Свои дома были вынуждены покинуть около 100 тыс. человек, включая 3 тыс. жителей города Санта-Роза, расположенного в 80 км от Сан-Франциско, отмечается в сообщениях.

"Это действительно самая страшная трагедия, с которой столкнулась Калифорния. Опустошение невероятное. Это ужас, который никто не мог себе представить", - заявил журналистам губернатор штата Джерри Браун.

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