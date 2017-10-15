В Сумском районе задержаны браконьеры, убившие оленей

На территории одного из лесных хозяйств Сумского района браконьеры убили из незарегистрированного оружия двух благородных оленей, проинформировал в субботу 14 октября отдел коммуникации полиции Сумской области.

О правонарушении в лесном хозяйстве правоохранителям сообщил егерь Низовского лесничества. Он обнаружил браконьеров в лесу во время разделки ими туш убитых животных.

По вызову егеря на место прибыли полицейские, которые задержали нарушителей и изъяли у них незарегистрированный карабин "Сайга" калибра 7,62 мм с глушителем.

Задержанными оказались два жителя жители села Ворожба Лебединского района в возрасте 48-ми и 50-ти лет.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). За совершенное им грозит немалый штраф или ограничение свободы до трех лет. Кроме того, им придется возместить нанесенный государству ущерб в размере 120 000 гривен - по 60 000 за каждого убитого оленя",- сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.