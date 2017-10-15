Боевики свыше 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Боевики в субботу продолжили обстрелы позиций украинской армии, концентрируя активность, в основном, на Приморском и Луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время 21 обстрела наши военные огнем из пехотного вооружения принуждали противника к миру. За прошедшие сутки враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет", - говорится в сводке за 14 октября, опубликованной в странице пресс-центра в соцсети Фейбсук в воскресенье утром.

Так, вечером боевики дважды из пулеметов били по украинским укреплениям у Крымского, а неподалеку Лобачева применяли стрелковое оружие.

На Приморском направлении около 18.00 члены НВФ открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. Из автоматического гранатомета обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковки.

На Донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции ВСУ у Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды - на подступах к Зайцеву.